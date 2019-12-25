Работы по сохранению Георгиевской церкви в Старой Ладоге завершились

В 2026 году музей планирует отпраздновать своё 55-летие, организуя очередной этап реконструкции исторического комплекса.

Подведены итоги прошедшего 2025 года в музее-заповеднике "Старая Ладога", расположенном в Волховском районе Ленинградской области. Важнейшим достижением стал успешный итог масштабных реставрационных мероприятий, проведенных в Церкви Святого Георгия, построенной в XII столетии.

Специалисты выполнили комплекс мер по восстановлению фасадов, кровли и дверей древнего храма, относящегося к числу старейших архитектурных сооружений подобного типа. Была проведена реставрация церковного креста и обновление его креплений. Завершающим аккордом стало благоустройство окружающей местности.

В 2026 году музей планирует отпраздновать своё 55-летие, организуя очередной этап реконструкции исторического комплекса. Сообщается, что запланировано укрепление кладки старинной крепости, частичное воссоздание стены Тайничной башни и улучшение внешнего вида прилежащей зоны. Дополнительно планируется восстановить купольную главу и обновить крышу храма Дмитрия Солунского.

Сообщается, что в течение прошлого года туристический поток составил более 175 тысяч гостей, посетивших музей-заповедник "Старая Ладога".

