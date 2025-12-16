В Ленобласти расчистили акваторию реки Оредеж

Устранение органических остатков позволило не только улучшить санитарное состояние водного объекта, но и обеспечить бесперебойную работу гидротехнических сооружений.

На прошлой неделе специалисты Агентства природопользования провели работы по очистке акватории реки Оредеж в районе плотины Рождественской малой гидроэлектростанции (ГЭС), расположенной в Гатчинском округе.

Как уточнили 15 июня в региональном Комитете по природным ресурсам, река Оредеж является одной из самых значимых водных артерий Ленинградской области и играет ключевую роль в поддержании экологического благополучия территории. В ходе работ сотрудники удалили скопления приплывшей травы и излишней водной растительности.

Устранение органических остатков позволило не только улучшить санитарное состояние водного объекта, но и обеспечить бесперебойную работу гидротехнических сооружений. Глава Комитета Фёдор Стулов подчеркнул, что поддержание здорового состояния рек является важнейшей задачей для экологии региона. Подобные мероприятия позволяют сохранять водоёмы в надлежащем виде, создавая комфортные условия для жителей и благоприятную среду обитания для флоры и фауны.

Ранее мы сообщили о том, что в заказнике "Кургальский" прошёл субботник в честь Дня эколога.

Фото: Пресс-служба Комитета по природным ресурсам Ленобласти