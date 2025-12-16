В заказнике "Кургальский" прошёл субботник в честь Дня эколога

Волонтёры собрали пластик, упаковки из-под продуктов и другие отходы, оставленные недобросовестными посетителями.

В рамках Года Команды созидания и региональной программы "Чистые леса Ленинградской области" сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) провели экологическую акцию в заказнике "Кургальский".

В ходе субботника была очищена от лесной захламлённости и мусора территория, прилегающая к экотропе "Долина реки Выбья и Лужская губа". Волонтёры собрали пластик, упаковки из-под продуктов и другие отходы, оставленные недобросовестными посетителями.

Мероприятие приурочили ко Дню эколога, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения природных зон. В Дирекции ООПТ напоминают, что оставление мусора в заказниках является нарушением режима особой охраны и может повлечь за собой привлечение к административной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что в пещерах памятника природы "Староладожский" провели масштабный субботник.

Фото: ЛОГБУ "Дирекция ООПТ Ленинградской области"