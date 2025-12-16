  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Названа температура воды в водоемах Ленобласти
Сегодня, 15:29
227
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Названа температура воды в водоемах Ленобласти

0 0

За прошлую неделю она составила +18…+20 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, до каких значений прогрелись водоемы Ленинградской области. 

За прошлую неделю температура воды составила +18…+20 градусов и в реках, и даже в Финском заливе. В дальнейшем более прохладная погода и дожди не позволили ей продолжить прогрев. В частности, сегодня в Лисьем Носу температура достигает +18 градусов, в Неве и в районе Кронштадта – порядка +17 градусов. 

По рекам Ленобласти, даже на востоке, температура воды всего +17…+18 гр. Тут надо отметить, что в небольших озерах и разных карьерах, конечно, теплее может быть. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: эта неделя в Петербурге будет дождливой. В связи с таким прогнозом немного похолодает. 

Фото: Piter.TV 

Теги: водоемы, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии