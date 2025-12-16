Названа температура воды в водоемах Ленобласти

За прошлую неделю она составила +18…+20 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, до каких значений прогрелись водоемы Ленинградской области.

За прошлую неделю температура воды составила +18…+20 градусов и в реках, и даже в Финском заливе. В дальнейшем более прохладная погода и дожди не позволили ей продолжить прогрев. В частности, сегодня в Лисьем Носу температура достигает +18 градусов, в Неве и в районе Кронштадта – порядка +17 градусов.

По рекам Ленобласти, даже на востоке, температура воды всего +17…+18 гр. Тут надо отметить, что в небольших озерах и разных карьерах, конечно, теплее может быть. Александр Колесов, синоптик

Ранее на Piter.TV: эта неделя в Петербурге будет дождливой. В связи с таким прогнозом немного похолодает.

Фото: Piter.TV