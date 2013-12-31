Легендарный банкетоход вернулся на Неву под новым названием

Известный теплоход ресторан после 12 лет отсутствия вновь начал работу в Петербурге.

В Санкт-Петербург после 12-летнего перерыва вернулся теплоход "Москва-177", известный как "банкетоход". Судно, долгое время находившееся в Москве и пропустившее около дюжины навигационных сезонов, вновь вышло на Неву, но уже под новым названием — теплоход-клуб "Рок Хит Нева".

Ранее двухпалубный плавучий ресторан работал под брендом New Island и считался знаковым проектом своего времени. В период активной деятельности кейтеринговой компании "Конкорд" он был единственным рестораном на воде в акватории Невы и пользовался высокой популярностью.

Судно приобрело известность благодаря приему высокопоставленных гостей. В разные годы на его борту проходили встречи с участием мировых лидеров и официальных делегаций. В частности, здесь принимали президента Франции Жака Ширака, премьер-министра Японии Иосиро Мори и президента США Джорджа Буша-младшего. По оценкам СМИ, за время работы теплоход посетили 4 президента, 2 главы правительств, а также представители королевских семей и международных организаций.

Возвращение судна в Петербург знаменует новый этап его эксплуатации. Теперь проект ориентирован на формат клуба и развлекательных мероприятий, открывая навигацию уже в обновленном статусе.