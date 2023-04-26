Священник объяснил, можно ли посещать кладбище в Вербное воскресенье

Руководитель отдела Ивановской епархии Макарий Маркиш рассказал, что посещение могил в Вербное воскресенье не запрещено, а привычка приходить в этот день возникла как историческая традиция.

Многие верующие задаются вопросом, разрешено ли навещать родные могилы в Вербное воскресенье. Руководитель отдела Ивановской епархии Макарий Маркиш разъяснил, что церковь не запрещает личные молитвы об усопших в этот день.

Он уточнил, что молиться за близких разрешено в любое время, включая Вербное воскресенье, однако проведение особых публичных заупокойных служб приостанавливается до вторника после Пасхи.

Маркиш отметил, что привычка посещать кладбище именно в этот праздник связана с советским временем, когда доступ к храмам был ограничен. По его словам, тогда верующие использовали возможность помолиться на кладбище, так как туда ограничений со стороны властей не было.

Сегодня строгих церковных правил, предписывающих идти на кладбище именно в Вербное воскресенье, нет. Для особого пасхального поминовения усопших православная традиция предусматривает Радоницу, которая проводится после Пасхи.

