Госдума разъяснила минимальный уровень пенсий для пенсионеров по регионам

Москва. Пенсии неработающих граждан пожилого возраста в каждом субъекте Российской Федерации не могут быть ниже местного прожиточного минимума пенсионера, заявил 3 апреля глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он пояснил, что для всех пенсионеров действует единое правило: ежемесячный доход неработающего пенсионера не должен опускаться ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе.

Парламентарий уточнил, что если региональный прожиточный минимум выше федерального, то недостающая сумма до необходимого уровня компенсируется за счет бюджета субъекта. Примером такой практики является Москва. Если же региональный показатель ниже общероссийского, федеральный бюджет обеспечивает доплату до установленного уровня.

Ранее стало известно, что пенсия неработающих пожилых петербуржцев приближается к 30 тыс. рублей.

