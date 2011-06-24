  1. Главная
Пенсия неработающих пожилых петербуржцев приближается к 30 тыс. рублей
Сегодня, 8:39
В январе порядка 1,2 млн человек получили пенсию в увеличенном размере.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" 12 февраля заместитель управляющего отделением Социального фонда России по региону Сергей Андрианов заявил, что в среднем неработающие пожилые люди получают около 30 тыс. рублей. 

Индексация на 7,6% прошла с 1 января. Мы сделали все это в автоматическом режиме.

Сергей Андрианов, заместитель управляющего отделением СФР по Петербургу и Ленобласти 

В январе порядка 1,2 млн человек получили пенсию в увеличенном размере. 

Ранее мы рассказывали о том, что средняя продолжительность жизни в России достигла 74,2 года. 

Фото: Piter.TV 

