Пенсия неработающих пожилых петербуржцев приближается к 30 тыс. рублей

В январе порядка 1,2 млн человек получили пенсию в увеличенном размере.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" 12 февраля заместитель управляющего отделением Социального фонда России по региону Сергей Андрианов заявил, что в среднем неработающие пожилые люди получают около 30 тыс. рублей.

Индексация на 7,6% прошла с 1 января. Мы сделали все это в автоматическом режиме. Сергей Андрианов, заместитель управляющего отделением СФР по Петербургу и Ленобласти

В январе порядка 1,2 млн человек получили пенсию в увеличенном размере.

Ранее мы рассказывали о том, что средняя продолжительность жизни в России достигла 74,2 года.

Фото: Piter.TV