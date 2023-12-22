В Петербурге открылась фотовыставка "Мальчишки и девчонки"

"Мальчишки и девчонки" – это кадры, которые останавливают время. Здесь каждый найдет ту самую "картинку" из детства, которая напомнит ему о счастливых и добрых моментах: игры, мечтаний, творчества, дружбы.

В музее современного искусства Артмуза 3 апреля состоялось открытие авторской выставки "Мальчишки и девчонки". Выставка "Мальчишки и девчонки" – это кадры, которые останавливают время. Здесь каждый найдет ту самую "картинку" из детства, которая напомнит ему о счастливых и добрых моментах: игры, мечтаний, творчества, дружбы.

Марина Аргунова стала победительницей проекта "Разреши мне быть ребёнком", который проходил в прошлом году, и как подарок победителю от творческой команды Soltanova project мы дарим выставку, персональную выставку в галерее Санкт-Петербурга. Амина Солтанова, организатор выставки, руководитель творческой команды Soltanova project

Для участия в фотопроекте было отправлено более 1800 работ. Экспертная команда единогласно поставили Марине Аргуновой самые высокие оценки, за счёт чего она и стала победителем.

При просмотре этих кадров, мы долго думали над концепцией и над названием выставки, но когда мы выбрали основной костяк фотовыставки, у нас сразу сложилось название этой экспозиции "Мальчишки и девчонки", потому что на фотографиях как раз таки изображены эти мальчишки и девчонки , которые нас окунают в наше детство, и, благодаря этим фотографиям, зрители выставки могут тоже вернуться в свое детство, в свои счастливые моменты и хоть на миг оказаться снова маленькими. Амина Солтанова, организатор выставки, руководитель творческой команды Soltanova project

Каждая фотография на выставке "Мальчишки и девчонки" – это настоящая история, рассказанная через объектив фотокамеры.

Это 28 снимков, в составе которых есть и черно-белые фотографии, и цветные. Они великолепно сочетаются между собой, это целая история. Попадая сюда, человек буквально смотрит историю художественного фильма одной семьи, с ее нюансами, с ее времяпрепровождением, улыбками, иногда грустью. Башарова Александра, искусствовед, куратор Музея современного искусства Артмуза

Фотографии, представленные на выставке сняты в стиле "Lifestyle". Это стиль фотосъемки простых жизненных моментов такими, какие они есть. Марина Аргунова запечатлела разнообразные моменты из жизни детей: игры, прогулки, дружбу.

90%, скажем так, это не постановочные фотографии, остальные 10, постановочные только по свету и по композиции, а что там дальше происходит в кадре, это уже как покажет нам жизнь. Съемки проходили в разных местах: Санкт Петербург – это мой родной город, в Москве, где я живу, в тех местах, куда мы ездим, скажем так, к нашим близким, родным, это Воронежская область, село называется Перлёвка. Есть фотографии с путешествий, это Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, то есть, в основном города России. Марина Аргунова, фотохудожник, автор выставки

Выставка оставит незабываемые впечатления и вдохновение у каждого, кто заглянет в мир чудесных моментов детства. Фотографии будут радовать гостей в музее современного искусства Артмуза до 24 апреля

Фото: предоставлено организаторами (Soltanova project)

Видео: Piter.tv