В Петербурге 2 апреля откроется фотовыставка "Мальчишки и девчонки"

Здесь каждый найдет ту самую "картинку" из детства, которая напомнит ему о счастливых и добрых моментах: игры, мечтаний, творчества, дружбы.

В декабре прошлого года состоялся масштабный фотопроект, посвящённый теме детства – "Разреши мне быть ребёнком". Выставка собрала авторов семейной фотографии из разных городов России, Америки, Белоруссии, Испании, Италии, Кипра. Организаторы проекта – творческая команда Soltanova Project, а также эксперты отобрали из более 1800 фоторабот лучшие 105, чтобы каждый зритель смог остановить время и хоть на миг "возвратиться" в свое счастливое детство. Фотопроект проходил на конкурсной основе и теперь на новой выставке можно увидеть работы победителя – Марины Аргуновой.

Выставка "Мальчишки и девчонки" – это кадры, которые останавливают время. Здесь каждый найдет ту самую "картинку" из детства, которая напомнит ему о счастливых и добрых моментах: игры, мечтаний, творчества, дружбы. Экспозиция погрузит зрителей в мир невинности, радости и беззаботности, который часто утрачивается во взрослой жизни.

Фотографии на выставке – это интерпретация моих воспоминаний о днях детства, проведенных в деревне. Думаю, они есть у каждого из вас. Детство в моих воспоминая – это соседские собаки, которые приходят в гости и наглаживаешь их с утра до вечера. Поля, по которым бегаешь в поисках ящериц. Помогаешь дедушке и бабушке в огороде. Катаешься с друзьями на самодельных качелях. Ешь мороженое, сидя на заборе. Гоняешь в футбол с соседскими мальчишками. Проводишь вечера на дереве, ведь там стоит халабуда, построенная папой. Утренняя рыбалка с дедом. Поливание друг друга из шланга в жаркий день. Завтраки, обеды и ужины за большим столом в беседке со всей семьей. Мои фотографии на выставке об этом. Марина Аргунова, автор выставки

Выставку "Мальчишки и девчонки" можно увидеть в Музее современного искусства "Артмуза" с 2 по 24 апреля. Вернисаж состоится 3 апреля в 19:00.

Фото: предоставлено организаторами