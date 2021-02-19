В Петербурге открылась фотовыставка "Разреши мне быть ребёнком".

Организатором выступила творческая команда SOLTANOVA PROJECT. В экспозицию вошли 105 лучших разноплановых работ из 1,8 тыс. заявок. В качестве генерального партнёра выступил парк развлечений MazaPark.

Во вторник, 12 декабря, в галерее "Мастер-класс" открылась выставка "Разреши мне быть ребёнком". Фотопроект посвящён не только теме детства, но и отражению внутреннего ребёнка в жизни взрослого человека. Организатором выступила творческая команда SOLTANOVA PROJECT. В экспозицию вошли 105 лучших разноплановых работ из 1,8 тыс. заявок. Посещение выставки обеспечит каждому "возвращение" в счастливое детство.

Это масштабный проект: мы изначально планировали его сделать всероссийским, но участники присылали свои фотографии из США, Италии, Испании, Белоруссии, Катара, Кипра. Было прислано более 250 заявок, из которых экспертная команда отобрала 105 авторов. Амина Солтанова, руководитель проекта SOLTANOVA PROJECT

Экспертами в процессе отбора выступили ведущие фотографы в области семейной фотографии: Марианна Смолина, Олеся Смирнова, Денис Персенен, Ольга Флер, Настя Одинцова, Настя Околот.

Фотография может быть идеальна по композиции, там может быть замечательный цвет, замечательный свет, интересный сюжет, но она не цепляет и всё. Лично я в своём отборе руководствовалась методом "ёка": вот ты смотришь на работу и вдруг чувствуешь − что-то задело за струны души. Значит, это хороший кадр, и его точно нужно брать. Марианна Смолина, эксперт проекта выставка "Разреши мне быть ребёнком"

Для лучших работ предусмотрены призовые места: победитель получил возможность представить своё творчество и персональную выставку в галерее Санкт-Петербурга. Кроме того, у проекта появился генеральный партнёр − парк развлечений MazaPark, который поддержал выставку информационно и вручил подарки победителям.

Мы, как настоящий парк развлечений, не могли пройти мимо выставки, которая называется "Разреши мне быть ребёнком". Ведь само название − это практически концепция нашего парка развлечений. Часть основных подарков – это приглашение к нам в парк, где победители со своими детьми и семьями смогут отдохнуть и насладиться времяпрепровождением. Александр Мищенко, директор по маркетингу и продажам MazaPark

Фотографии будут радовать гостей выставки в галерее "Мастер-класс" до 10 января. Далее, с 13 февраля по 7 марта, экспозиция будет выставлена в Галерейном пространстве "Речка" территории развития "Гранд Каньон".

Видео: Piter.TV