Из-за вспышки кори студентов СПбГУ перевели на дистанционный режим обучения

На "дистанционке" будут обучаться историки, философы и студенты Института наук о земле СПбГУ.

Студентов трех корпусов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) перевели на дистанционный режим обучения на 20 дней в связи со вспышкой кори. Об этом сообщили на сайте вуза 27 апреля.

В связи с выявленными случаями кори у двух студентов обучающиеся СПбГУ, чьи занятия проходят по адресам: переулок Декабристов, дом 16; 10-я линия В. О., дом 33-35; Менделеевская линия, дом 5, на период с 27 апреля по 17 мая 2024 года переведены на дистанционный режим обучения. В указанных зданиях организована дезинфекция, в связи с чем вход в здания ограничен. Пресс-служба СПбГУ

На "дистанционке" будут обучаться историки, философы и студенты Института наук о земле СПбГУ. По данным tg-канала "Mash на Мойке", соответствующая информация приходит им на почту.

Кроме того, обучающиеся отмечают, что корь обнаружили у двух философов, после этого они сдавали кровь на антитела. Также отчитаться о том, есть ли прививка от кори, просят живущих в общежитиях вуза.

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Фото: Piter.TV; Telegram / Mash на Мойке