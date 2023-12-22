Врачи перечислили петербуржцам симптомы гепатита С

Часто о диагнозе люди узнают случайно спустя несколько лет.

В Городском центре медицинской профилактики петербуржцам назвали симптомы гепатита С. По словам медиков, хронический гепатит С возникает достаточно часто. У 25 процентов больных воспаление печени проходит самостоятельно, о диагнозе люди узнают случайно спустя несколько лет. Об этом сообщили в tg-канале учреждения.

Медики отметили, что течение гепатита С не имеет совершенно никаких проявлений. На ранней стадии заболевания у пациентов могут быть такие симптомы: общее недомогание, тошнота, снижение аппетита, боли в области желудка, потемнение мочи, пожелтение кожи и склер глаз, мышечные и суставные боли.

Вирус гепатита С может мутировать. Из-за этого диагноз иногда переходит в хроническую форму. При хроническом гепатите С больные жалуются на зуд, отеки, синяки, кровоточивость после незначительных травм, асцит, спутанность сознания, ухудшение речи. При обнаружении этих симптомов необходимо записаться к врачу.

Ранее врачи рассказали, что нельзя делать людям с гепатитом С.

Фото: Piter.tv