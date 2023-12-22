Врачи рассказали, что нельзя делать людям с гепатитом С

Вирус гепатита С не передаётся при рукопожатиях, объятиях, поцелуях, совместном использовании посуды.

В Петербурге стартовала неделя по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С. Об этом сообщили в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики.

Гепатит С уже многие годы является излечимым заболеванием. Если лечение начать вовремя, то прогноз будет благоприятным. Пресс-служба Городского центра медицинской профилактики

Вирус гепатита С не передаётся при рукопожатиях, объятиях, поцелуях, совместном использовании посуды. Если у одного из членов семьи обнаружили вирус, его родственникам необходимо сдать анализ крови.

При посещении врача пациенты с гепатитом С должны уведомлять врачей об инфицировании. Особенно важно предупреждать медиков о заболевании перед лечением зубов и проведением операций.

Людям, у которых диагностировали гепатит С, необходимо полностью исключить алкоголь. В ранние периоды заболевания никаких рекомендаций по питанию нет. Специальная диета необходима только на поздней стадии гепатита С. Заниматься спортом можно, но важно отказаться от контактных видов, связанных с получением травм.

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