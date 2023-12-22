Диетолог назвала продукты с высоким содержанием витамина С

На первой строчке находится шиповник.

Врач-диетолог Юлия Хохолкова рассказала петербуржцам, в каких продуктах содержится много витамина С. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" медик сообщила, что историю про особую пользу цитрусовых для иммунитета придумали маркетологи. По словам специалиста, витамин С содержится во многих ягодах и фруктах.

На первой строчке находится шиповник — 1250 мг. Второе место занимает облепиха — 800 мг. В черной смородине содержится три двойные нормы витамина С. Обычный красный перец имеет 3-4 нормы. Затем идет петрушка – 160 мг, в топ входит и укроп – 100 мг. Врач отметила, что в лимонах и апельсинах всего же 40 миллиграммов витамина С на 100 граммов продукта.

Многие считают, что витамин С снижает риск развития онкозаболеваний. Юлия Хохолкова объяснила, что это миф. По словам врача, ни одного исследования, которое доказывало бы эффективность витамина С против онкологии или в качестве профилактики рака, на данный момент в мире нет.

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