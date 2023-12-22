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Петербуржцам назвали топ-5 самой полезной зелени
Сегодня, 14:56
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Петербуржцам назвали топ-5 самой полезной зелени

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Петрушка является самым полезным видом зелени.

Диетолог Андрей Бобровский перечислил петербуржцам названия самой полезной зелени. Специалист порекомендовал включать в рацион базилик, укроп, петрушку, шпинат. В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач рассказал, что эти растения — чистые источники витаминов.  

Петрушка является самым полезным видом зелени. Она содержит много клетчатки, богата микроэлементами и витамином А. 

А тот самый витамин С в петрушке содержится в большем количестве, чем в лимоне, представляете

Андрей Бобровский, врач-диетолог и кандидат медицинских наук

Кинза тоже очень полезна для организма человека. В ней содержится много витаминов и антиоксидантов. Многим нравится эта зелень из-за экзотического, пряного вкуса. 

Шпинат считается питательным, низкокалорийным продуктом, который содержит витамины группы В, витамин А, витамин К и еще йод. Шпинат можно есть сырым, добавлять в блюда и в смузи. 

Базилик является природным антибиотиком. Он имеет противомикробный эффект. Кроме того, этот вид зелени содержит эфирные масла, которые помогают справиться со стрессом и даже бессонницей.

Важно обратить внимание и на укроп. Добавление этого продукта в блюда поможет снизить плохой холестерин в крови. Кроме того, укроп помогает усвоению полезных веществ в организме. 

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Фото: Pxhere

 

Теги: диетолог, еда, здоровье, питание, полезная зелень
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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