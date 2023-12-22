Нутрициолог рассказала, на сколько часов кофе дает энергию

Кофеин лишь откладывает усталость. Позже на человека может нахлынуть резкая сонливость.

Ежедневно люди пьют кофе, чтобы взбодриться и чувствовать себя активным в течение нескольких суток. Нутрициолог Елена Владимирова рассказала, как долго человек может чувствовать себя энергичным после чашечки бодрящего напитка.

Кофеин снимает усталость у человека. Но спустя четыре часа его действие прекращается. Об этом сообщили РИА Новости.

Нутрициолог отметила, что через 15-30 минут после выпитой чашки кофе люди ощущают прилив энергии. Однако кофеин лишь откладывает усталость. Позже на человека может нахлынуть резкая сонливость.

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