Врач предупредил, что прослушивание музыки при занятиях спортом может привести к потере слуха

Проблемы со слухом передаются "по наследству". Врач рекомендует узнать у родителей и родственников, как у них обстоят дела со слухом.

Оториноларинголог Газиз Туфатулин предупредил петербуржцев об опасности прослушивания музыки при занятиях спортом. Взрослым можно слушать музыку не более шести часов в день. Об этом рассказали в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Проблемы со слухом часто появляются у тех, кто слушает музыку при физической нагрузке. В этой ситуации человек предрасположен даже чисто психологически повысить громкость музыки, а этот параметр очень важно не превышать. Музыку можно слушать на уровне не более 80 децибел и не более 40 часов в неделю.

Медик отметил, что существует два основных фактора риска – громкость звука и продолжительность прослушивания. Кроме того, проблемы со слухом передаются "по наследству". Врач рекомендует узнать у родителей и родственников, как у них обстоят дела со слухом.

ЛОР отметил, что свыше миллиарда молодых людей в мире имеют риск снижения слуха из-за небезопасной аудиопривычки прослушивать музыку в наушниках на чрезмерных уровнях громкости. Медик предупредил, что потерять слух можно внезапно.

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали, сколько чашек кофе можно пить в день.

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