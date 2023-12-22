Петербуржцам рассказали, сколько чашек кофе можно пить в день

Одна порция кофе в день будет даже полезна.

Терапевт и кардиолог Виктория Львовская рассказала жителям Петербурга, сколько чашек кофе можно пить в день без вреда для здоровья. По словам специалиста, здоровым людям разрешается выпивать по три чашечки бодрящего напитка.

Одна порция кофе в день будет даже полезна. Она активирует систему детокса организма. Врач отметила, что в растворимом кофе примерно на 30-50 процентов меньше кофеина. Концентрация бодрящего вещества у производителей разного. Растворимый кофе полезен для организма, но важно помнить, что в нем содержится больше алкалоидов и теобромина, чем в зерновом. Об этом сообщили в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

В растворимом кофе есть и оргкислоты, и аминокислоты, и витамины группы В, и магний, поэтому в умеренных количествах он будет действительно улучшать состояние здоровья. Виктория Львовская, кардиолог

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