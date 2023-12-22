Эндокринолог развенчала три мифа о правильном питании

Сейчас в моде суперфуды. Реальной пользы от таких продуктов нет.

Эндокринолог Татьяна Филиппова развенчала три мифа о правильном питании. Врач рассказала правду о многих трендах в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Многие говорят, что свежевыжатые соки полезны при похудении. Главное различие в том, что при приготовлении сока из фруктов уходит клетчатка. Напиток состоит из сахара, который мешает потере веса. Сахар в свежевыжатых соках вызывает скачок уровня глюкозы, что может привести к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Люди на диете любят пить на завтрак смузи. Напиток делают из фруктов, ягод, овощей, зелени, молока и йогурта. Врач отметила, что этот напиток очень полезен. Однако важно употреблять не только жидкую пищу, ведь именно твердые продукты содержат клетчатку, которая нормализует пищеварительные процессы.

Сейчас в моде суперфуды. Например, пользуются популярностью семена чиа. В них содержится в восемь раз больше омега-3, чем в лососе. Однако это другие по структуре кислоты, которые усваиваются хуже. Реальной пользы от таких продуктов нет, отметила эндокринолог.

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