Прибор для диагностики глубины поражений кожи создали в Петербурге

Разработка имеет ряд значимых достоинств, таких как простая конструкция, компактные размеры, автономное питание и относительно низкая стоимость.

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения создан портативный прибор для диагностики глубины поражений кожи человека при ожогах, обморожениях и дерматологических заболеваниях. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Разработка имеет ряд значимых достоинств, таких как простая конструкция, компактные размеры, автономное питание и относительно низкая стоимость. Она может быть использована для проведения первичной диагностики ожоговых поражений при крупных авариях и в зоне боевых действий, а также в косметологии.



На данный момент студенты, принимавшие участие в проекте, работают над созданием стартапа, который будет использовать прибор совместно с нейронной сетью для классификации новообразований кожи по восьми категориям поражений. Это позволит проводить диагностику раковых заболеваний кожи, особенно меланомы.

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Фото: Telegram / Минобрнауки России