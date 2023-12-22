В Петербурге борются с сине-зелеными водорослями при помощи хлореллы

Апробацию хлореллы проводит научно-технический совет, созданный при комитете по природопользованию.

По заказу комитета по природопользованию Петербурга, учёные ведут испытания действия хлореллы на сине-зеленые водоросли. В понедельник, 18 марта, в пруду на территории парка "Сосновка" был влив раствор хлореллы подо лед.

Согласно расчётам, такой эксперимент поможет избавиться от раздражающих водорослей. В то время, когда они цветут, они образуют на поверхности воды "ковёр", который поглощает кислород и вредит полезным бактериям. После отмирания органических соединений этих водорослей возникает характерный запах болота. Эксперимент является уникальным, так как до сегодняшнего дня не существовало способов бороться с такими водорослями.

Апробацию хлореллы проводит научно-технический совет, созданный при комитете по природопользованию. Лабораторные исследования уже показали положительные результаты. В конце октября текущего года будет ясно, сможет ли хлорелла победить сине-зеленые водоросли на практике.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)