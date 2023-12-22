В Петербурге открыли четыре новых экопункта приема опасных отходов

Четыре новых экопункта приема опасных отходов открыли в Петербурге. Один из них появился в Красносельском районе, один – в Невском. В Приморском районе, который занимает первое место в городе по численности населения, появилось сразу две новых точки сбора, рассказали в Комитете по природопользованию.
Новые адреса:
– ул. Парашютная, 60
– Богатырский пр.,13
– Красное Село, пр. Ленина, 85
– ул. Коллонтай, 3
Теперь в Петербурге действуют 23 стационарных пункта приема опасных отходов: три – в Приморском районе, по два в Красносельском, Невском и Выборгском районах, по одному – в остальных районах.
В экопункты можно сдать:
– батарейки и аккумуляторы
– лекарствас истекшим сроком годности
– старые автомобильные шины
– ртутные грдусники
– старую компьютерную и бытовую технику
Расположение точек сбора опасных отходов и перечень принимаемых отходов всегда доступны на Экологическом портале и в чат-боте.
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Фото: Комитет по природопользованию
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