Осенью 50 тысяч петербуржцев сдали опасные отходы в экопункты и экомобили осенью

Горожане за осенний период принесли на переработку почти 270 тонн опасных отходов.

Осенью 50 тысяч петербуржцев сдали опасные отходы в экопункты и экомобили. Горожане за осенний период принесли на переработку почти 270 тонн опасных отходов. Об этом рассказали в Комитете по природопользованию.

С сентября по ноябрь жители сдали в переработку:

– 180 т автомобильных покрышек

– 25,5 т бытовой и оргтехники

– свыше 23 т химических отходов

– 22 т батареек и аккумуляторов

– 12 т люминесцентных и светодиодных ламп

– 4 т просроченных лекарственных препаратов

– 312 кг термометров

– 9 кг противогазов с комплектующими.

Расположение точек сбора опасных отходов и перечень принимаемых отходов всегда доступны на официальном сайте Комитета.

Фото: Комитет по природопользованию