Осенью 50 тысяч петербуржцев сдали опасные отходы в экопункты и экомобили осенью

Осенью 50 тысяч петербуржцев сдали опасные отходы в экопункты и экомобили. Горожане за осенний период принесли на переработку почти 270 тонн опасных отходов. Об этом рассказали в Комитете по природопользованию.
С сентября по ноябрь жители сдали в переработку:
– 180 т автомобильных покрышек
– 25,5 т бытовой и оргтехники
– свыше 23 т химических отходов
– 22 т батареек и аккумуляторов
– 12 т люминесцентных и светодиодных ламп
– 4 т просроченных лекарственных препаратов
– 312 кг термометров
– 9 кг противогазов с комплектующими.
Расположение точек сбора опасных отходов и перечень принимаемых отходов всегда доступны на официальном сайте Комитета.
Фото: Комитет по природопользованию
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