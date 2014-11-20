За неделю петербуржцы сдали почти 23 тонны опасных отходов

Всего было принято 580 обращений от горожан.

В период с 29 сентября по 5 октября экологические службы собрали почти 23 тонны опасных отходов в Петербурге. Об этом сообщили в Смольном.

Всего было принято 580 обращений от горожан. Специалисты "Экостроя" выполнили 34 выезда, из них 30 – на ликвидацию аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями, одна проверка была связана с проливом нефтепродуктов. Собрали 628 килограммов химических отходов и 604 килограмма нефтесодержащих отходов.

Сотрудники ГКУ "Пиларн" совершили 11 выездов для проверки заявок о нефтеразливах. Активной пеной обработали Обводный канал в Кронштадте, Фонтанку у Аничкова моста, Екатерингофку в районе Гутуевского моста и Мойку в створе Английского проспекта.

Кроме того, на утилизацию и обезвреживание отправлены 712 килограммов люминесцентных ламп, 161 килограмм светодиодных ламп, 14 килограммов термометров и других ртутных приборов, 2 тонны батареек и малогабаритных аккумуляторов, 51 килограмм крупногабаритных аккумуляторов, 1,2 тонны бытовой химии и химических отходов, 46 килограммов металлической ртути и загрязненных ртутью предметов, 641 килограмм отработанных масел, 308 килограммов лекарственных препаратов, 15 тонн покрышек, 2,4 тонны бытовой, электронной, компьютерной и оргтехники.

Сообщения по вопросам экологической безопасности принимает мобильная дежурная служба: 417-59-36.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга