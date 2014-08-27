Специалисты взяли пробы воды из реки Мурзинка

Анализ отобранных образцов направлен в специализированную лабораторию для выявления возможных превышений установленных норм загрязнения.

Комитет по охране окружающей среды Петербурга продолжает мониторинг состояния водных объектов города. Недавно жители микрорайона Рыбацкое выразили обеспокоенность изменениями цвета и неприятного запаха воды реки Мурзинки. Летом этого года уже был зафиксирован случай сброса отходов крупной логистической компанией, загрязнившей реку.

Неделю назад специалисты осуществили отбор проб воды вблизи места вывода стоков коммунальной организации. Анализ отобранных образцов направлен в специализированную лабораторию для выявления возможных превышений установленных норм загрязнения.

В случае подтверждения нарушений предприятие столкнется с серьезными последствиями: проверками, наложением штрафов, необходимостью модернизации очистных сооружений и возмещением нанесенного экологии вреда.

Фото: Комитет по природопользованию Петербурга