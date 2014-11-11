Ртутьсодержащие лампы вывезли с контейнерной площадки в Калининском районе

В процессе уборки ими было изъято и направлено на переработку 563 единицы ламп и 8,7 кг иных ртутьсодержащих отходов.

В понедельник, 1 сентября, в региональный Комитет по природопользованию поступило обращение о выявленных люминесцентных лампах в Калининском районе, сообщили в пресс-центре региона.

Сотрудники оперативной службы "Экострой" незамедлительно прибыли на указанное место и подтвердили наличие ртутьсодержащих ламп. В процессе уборки ими было изъято и направлено на переработку 563 единицы ламп и 8,7 кг иных ртутьсодержащих отходов.

Проведённый анализ воздуха зафиксировал повышенный уровень концентрации ртутных испарений. Чтобы исключить угрозу здоровью местных жителей, специалисты произвели специальную химическую дезактивацию мусорного контейнера. В итоге экологический риск был своевременно предотвращён.

Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию Петербурга