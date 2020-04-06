За неделю петербургские экослужбы приняли почти 22 тонны опасных отходов

Сотрудники специализированного учреждения "Экострой" совершили 22 выездных мероприятия, включая 19 случаев обследования мест загрязнений, вызванных попаданием ртути.

С 25 по 31 августа сотрудники экстренных служб экологии Петербурга получили 419 обращений жителей города по вопросам охраны окружающей среды, говорится в сообщении пресс-службы комитета по природопользованию.

Сотрудники специализированного учреждения "Экострой" совершили 22 выездных мероприятия, включая 19 случаев обследования мест загрязнений, вызванных попаданием ртути. За указанный период были собраны и ликвидированы 30 килограммов нефтешламов, 45 килограммов химически загрязненных материалов и 4 килограмма содержащих ртуть предметов.

Кроме того, горожане передали специалистам ведомства 21,5 тонны токсичных веществ. Среди переданных объектов для дальнейшей утилизации и обеззараживания оказались энергосберегающие и LED-лампы, медицинские градусники, элементы питания и батареи, автомобильные шины, а также устаревшая электроника.

Фото: Правительство Петербурга