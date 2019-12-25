За последние пять лет в Петербурге было благоустроено 240 общественных пространств

К концу текущего года запланировано обновление ещё ряда зелёных уголков города.

За минувшие пять лет в Петербурге преобразилось примерно 240 общественных пространств. Об этом заявил парламентарий петербургского ЗакСа Денис Четырбок в ходе заседания, посвящённого обсуждению реализации госпрограммы по улучшению городской среды.

Так, завершились работы по реконструкции сквера имени Соловьева-Седого на Невском проспекте. К концу текущего года запланировано обновление ещё ряда зелёных уголков города, среди которых купчинский сквер на Белградской улице и фёдоровский сквер возле станции метрополитена "Дунайская".

Помимо прочего, комитет по благоустройству требует дополнительно немного больше 50 млн рублей на обеспечение охраны 21-го объекта зелёных насаждений, включающего колпинскую городскую зону отдыха вдоль бульвара Победы, проспекта Ленина и реки Ижора. Ещё около 178 млн рублей планируется потратить на обслуживание и восстановление Курортного лесопарка.

Также Комитет по природопользованию озвучил планы на следующий год: поддержание водного баланса Таврического и Серебряного прудов, пополнение рыбных запасов Суздальских озёр. Будет проведена ликвидация бывшей мусорной свалки площадью практически 3 га в кварталах Комаровского лесничества, кроме того, жители смогут воспользоваться семью новыми экологическими маршрутами, включая три межрегиональных направления: "Озерная тропа", "Жемчужная тропа" и "Таежный мир".

Фото: Telegram / Разумишкин