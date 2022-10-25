На Невском проспекте открыли сквер Соловьева-Седого

Территория оснащена современной детской игровой зоной, малыми архитектурными формами и удобной уличной мебелью.

В Санкт-Петербурге открылся сквер имени Василия Соловьева-Седого, расположенный на Невском проспекте между зданиями № 148 и № 150. Торжественную церемонию посетили заместитель руководителя городского правительства Евгений Разумишкин и временно исполняющий обязанности главы администрации Центрального района Максим Романцов.

Названный именем известного советского композитора, родившегося в Ленинграде, сквер воплотил музыкальную концепцию в дизайне ландшафта. Одним из центральных элементов композиции стал силуэт скрипичного ключа, а дорожные покрытия имитируют клавиши пианино. Поверхность полимерного покрытия украшена изображением контуров рояля.

Территория оснащена современной детской игровой зоной, малыми архитектурными формами и удобной уличной мебелью. Пространство получило дополнительные зеленые насаждения — к существующему ассортименту растений добавили декоративные кустарники и разнообразные сорта деревьев. Реализация проекта состоялась в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды".

