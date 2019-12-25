Стало известно, как преобразится Феодоровский городок в Пушкине

Высадят 16 деревьев и порядка 385 кустарников.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин и заместитель главы Пушкинского района Владимир Львов проинспектировали ход работ по благоустройству Феодоровского городка.

Специалисты сделают дороги и парковочные места из красного асфальтобетона, а также металлический забор с въездными воротами и двумя калитками. Высадят 16 деревьев и порядка 385 кустарников. Общая готовность объекта составляет 20%, строительство завершат до начала осени.

Ранее мы рассказывали о том, что инспекторы ГАТИ Петербурга за неделю устранили свыше 100 случаев нарушения правил благоустройства.

Фото: Telegram / Разумишкин