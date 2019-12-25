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Инспекторы ГАТИ Петербурга за неделю устранили свыше 100 случаев нарушения правил благоустройства
Сегодня, 14:23
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Инспекторы ГАТИ Петербурга за неделю устранили свыше 100 случаев нарушения правил благоустройства

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Специалисты проводят ежедневный мониторинг.

За неделю в Петербурге инспекторы Государственной административно-технической инспекции устранили свыше 100 случаев нарушения правил благоустройства. 

Специалисты следят за тем, чтобы после проведения работ на улицах и тротуарах укладывали ровный асфальт, газоны восстанавливали, нежилые здания содержались подобающе облику города, а на частных территориях и землях муниципалитетов было чисто. 

Ежедневный контроль правил благоустройства города позволяет поддерживать чистоту и красоту Петербурга даже в самых мелких деталях. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: благоустройство пляжа "Детский" продолжается в Курортном районе. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: благоустройство, гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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