Инспекторы ГАТИ Петербурга за неделю устранили свыше 100 случаев нарушения правил благоустройства

Специалисты проводят ежедневный мониторинг.

За неделю в Петербурге инспекторы Государственной административно-технической инспекции устранили свыше 100 случаев нарушения правил благоустройства.

Специалисты следят за тем, чтобы после проведения работ на улицах и тротуарах укладывали ровный асфальт, газоны восстанавливали, нежилые здания содержались подобающе облику города, а на частных территориях и землях муниципалитетов было чисто.

Ежедневный контроль правил благоустройства города позволяет поддерживать чистоту и красоту Петербурга даже в самых мелких деталях. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее на Piter.TV: благоустройство пляжа "Детский" продолжается в Курортном районе.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга