Благоустройство пляжа "Детский" продолжается в Курортном районе

Завершить благоустройство территории планируется к началу августа.

В Курортном районе -Петербурга продолжаются работы по улучшению пляжной зоны "Детский" в рамках реализации проекта "Создание комфортной городской среды". Осуществляется мониторинг хода строительных работ администрацией района совместно с депутатом Законодательного собрания Александром Ходосоком и главой местного самоуправления посёлка Ушково Иваном Машановым.

Завершить благоустройство территории планируется к началу августа. Комплекс мероприятий предусматривает модернизацию инфраструктуры, санитарную очистку и ландшафтное оформление, а также организацию удобных зон для комфортного отдыха посетителей.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю в Петербурге полили около 244 тыс. кв.м цветников.

Фото: Администрация Курортного района Петербурга