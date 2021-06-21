За неделю в Петербурге полили около 244 тыс. кв.м цветников

На сегодняшний день ежедневную уборку обеспечивают 526 специализированных машин и команда из 908 работников ручного труда.

За минувшую неделю в Петербурге было проведено масштабное озеленительное мероприятие: полив осуществлен на площади около 244 тысяч квадратных метров клумб, орошены более 323 тысяч кустарников и порядка 62 тысяч недавно высаженных деревьев, сообщает комитет по благоустройству города.

В городских зеленых зонах, таких как парк Верхне-Ивановский на берегу реки Ивановки между проспектами Ветеранов и Народного Ополчения, улица Партизана Германа, площадь у дома №6 на улице Буренина и территория вдоль Апрельской улицы, проведен капитальный ремонт пешеходных дорожек общей площадью 15 тысяч квадратных метров.

Для поддержания чистоты города коммунальные службы задействовали почти 60 тысяч кубических метров воды, вывезли около 1100 тонн отходов и 1200 кубометров мусора. На сегодняшний день ежедневную уборку обеспечивают 526 специализированных машин и команда из 908 работников ручного труда.

Комитет по благоустройству предлагает жителям круглосуточно пользоваться услугами круглосуточной горячей линии по номеру телефона 576-14-83 для подачи заявок и консультаций по вопросам уборки города. Дополнительно жители могут воспользоваться системой обращений на портале государственных услуг.

Ранее мы сообщили о том, что на Удельном рынке снесут часть торговых корпусов.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга