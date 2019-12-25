На Удельном рынке снесут часть торговых корпусов

Один из сотрудников рынка предположил, что освободившееся пространство планируют оборудовать под автомобильную стоянку.

На территории Удельного рынка Петербурга началась подготовка к сносу нескольких торговых зданий. Процесс освобождения конструкций стартовал ещё в прошедшие выходные, сообщает издание "КоммерсантЪ-СПб".

Тем не менее, ряд павильонов, расположенных рядом с главным входом, решено сохранить. Причины планируемого демонтажа пока остаются неясными, однако один из сотрудников рынка предположил, что освободившееся пространство планируют оборудовать под автомобильную стоянку. Стоит отметить, что проект документации на выполнение указанных работ отсутствует.

Редакция "КоммерсантЪ-СПб" обратилась с официальным запросом в соответствующие органы городской администрации Санкт-Петербурга для разъяснения ситуации.

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