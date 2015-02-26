На Васильевском острове завершилось благоустройство сквера у памятника Собчаку

Помимо посадки более 445 кустарников и деревьев, включая ели, липы, клёны, сирень и спирею, были установлены газонные покрытия и благоустроены дорожки, а также уложены бордюры.

В АО "Метрострой Северной столицы" подтвердили завершение благоустройства сквера у памятника Анатолию Собчаку на Васильевском острове. Как пишет "Петербургский дневник", общая площадь восстановленных зон превышает 5 тыс. кв.м.

Помимо посадки более 445 кустарников и деревьев, включая ели, липы, клёны, сирень и спирею, были установлены газонные покрытия и благоустроены дорожки, а также уложены бордюры.

Стоит напомнить, что ранее администрация Приморского района информировала о планах по благоустройству Новосибирского сквера. Администрация подчеркнула, что данная территория нуждается в серьёзных изменениях, поскольку характеризуется беспорядочной структурой прогулочных тропинок, наличием старых мебельных конструкций и декоративных сооружений, а также значительным количеством сорняков и недостаточно ухоженных зелёных насаждений. Общая площадь территории составляет 7208 квадратных метров.

Ранее мы сообщили о том, что в Верхне-Ивановском сквере завершён ремонт парковых дорожек.

Фото: Александр Гальперин/"Петербургский дневник"