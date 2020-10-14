Стали известны подробности о благоустройстве Новосибирского сквера в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга планируется провести масштабные работы по благоустройству Новосибирского сквера, расположенного на Новосибирской улице от дома 15, корпус 1, до улицы Матроса Железняка. На данный момент сквер площадью 7208 квадратных метров представляет собой территорию с неорганизованными пешеходными дорожками, устаревшей уличной мебелью и малыми архитектурными формами. Кроме того, участок не оборудован освещением, пишет "Петербургский дневник".
В рамках проекта благоустройства планируется создать зону для спокойного отдыха. В частности, будут обустроены транзитные пешеходные дорожки, установлены новые малые архитектурные формы и уличная мебель, а также отремонтированы газоны.
Кроме того, предполагается проведение работ по озеленению и посадке декоративных растений и кустарников с максимальным сохранением существующих деревьев. Также будет выполнено устройство наружного освещения.
Ранее мы сообщили о том, что в ГМЗ "Царское Село" приступили к реставрации плотин на Верхних прудах.
Фото: администрация Приморского района Петербурга
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