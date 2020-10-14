Стали известны подробности о благоустройстве Новосибирского сквера в Приморском районе

В рамках проекта благоустройства планируется создать зону для спокойного отдыха.

В Приморском районе Петербурга планируется провести масштабные работы по благоустройству Новосибирского сквера, расположенного на Новосибирской улице от дома 15, корпус 1, до улицы Матроса Железняка.​ На данный момент сквер площадью 7208 квадратных метров представляет собой территорию с неорганизованными пешеходными дорожками, устаревшей уличной мебелью и малыми архитектурными формами. Кроме того, участок не оборудован освещением, пишет "Петербургский дневник".

В рамках проекта благоустройства планируется создать зону для спокойного отдыха. В частности, будут обустроены транзитные пешеходные дорожки, установлены новые малые архитектурные формы и уличная мебель, а также отремонтированы газоны.

Кроме того, предполагается проведение работ по озеленению и посадке декоративных растений и кустарников с максимальным сохранением существующих деревьев. Также будет выполнено устройство наружного освещения.

Ранее мы сообщили о том, что в ГМЗ "Царское Село" приступили к реставрации плотин на Верхних прудах.

Фото: администрация Приморского района Петербурга