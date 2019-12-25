В ГМЗ "Царское Село" приступили к реставрации плотин на Верхних прудах

На территории Государственного музея-заповедника "Царское Село", расположенного недалеко от Санкт-Петербурга, стартует масштабный проект по восстановлению двух старинных плотин, находящихся на Верхних прудах в живописной части Екатерининского парка. Эти гидротехнические сооружения, построенные по проекту инженера Ивана Герарда в конце XVIII века, требуют срочной реконструкции для сохранения уникального архитектурного ансамбля.
Обследования показали, что плотины находятся в аварийном состоянии: наблюдается утечка воды, разрушение бетона, смещение гранитных блоков и другие повреждения. Без своевременного вмешательства парковые водоемы могут значительно пострадать.
Работы включают следующие мероприятия:
Расчистка и укрепление основания плотин с использованием современных технологий инъекций и гидроизоляционных материалов.
Полное восстановление центральных частей конструкций с применением традиционных строительных методов и оригинальных материалов.
Создание новой пешеходной зоны, проходящей через обе плотины, что позволит посетителям насладиться видами парков и водоемов.
Благоустройство окружающей территории, включая установку освещения, озеленение и улучшение дренажной системы.
Весь объем необходимых мероприятий будет финансироваться исключительно за счет собственных средств музея-заповедника. Завершить реконструкцию планируют до конца текущего года, обеспечивая возможность безопасного посещения парковых зон туристами и местными жителями.
Ранее мы сообщили о том, что в Александровском парке отреставрируют мост со шлюзом.
Фото: ГМЗ "Царское Село"
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