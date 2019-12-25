В ГМЗ "Царское Село" приступили к реставрации плотин на Верхних прудах

Обследования показали, что плотины находятся в аварийном состоянии: наблюдается утечка воды, разрушение бетона, смещение гранитных блоков и другие повреждения.

На территории Государственного музея-заповедника "Царское Село", расположенного недалеко от Санкт-Петербурга, стартует масштабный проект по восстановлению двух старинных плотин, находящихся на Верхних прудах в живописной части Екатерининского парка. Эти гидротехнические сооружения, построенные по проекту инженера Ивана Герарда в конце XVIII века, требуют срочной реконструкции для сохранения уникального архитектурного ансамбля.

Обследования показали, что плотины находятся в аварийном состоянии: наблюдается утечка воды, разрушение бетона, смещение гранитных блоков и другие повреждения. Без своевременного вмешательства парковые водоемы могут значительно пострадать.

Работы включают следующие мероприятия:

Расчистка и укрепление основания плотин с использованием современных технологий инъекций и гидроизоляционных материалов.

Полное восстановление центральных частей конструкций с применением традиционных строительных методов и оригинальных материалов.

Создание новой пешеходной зоны, проходящей через обе плотины, что позволит посетителям насладиться видами парков и водоемов.

Благоустройство окружающей территории, включая установку освещения, озеленение и улучшение дренажной системы.

Весь объем необходимых мероприятий будет финансироваться исключительно за счет собственных средств музея-заповедника. Завершить реконструкцию планируют до конца текущего года, обеспечивая возможность безопасного посещения парковых зон туристами и местными жителями.

Ранее мы сообщили о том, что в Александровском парке отреставрируют мост со шлюзом.

Фото: ГМЗ "Царское Село"