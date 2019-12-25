В Александровском парке отреставрируют мост со шлюзом

Шлюз возвели в 1897 году для пропуска воды из Крестового канала в Детский пруд.

В Александровском парке в Пушкине отреставрируют объект культурного наследия федерального значения "Мост со шлюзом". Ордер для обеспечения работ выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.

Отмечается, что шлюз возвели в 1897 году для пропуска воды из Крестового канала в Детский пруд. Благодаря нему появилась возможность переплывать на лодке из пруда в Крестовый канал. Этим пользовались дети последнего императора.

Заказчик ремонта – ГМЗ "Царское Село", работы пройдут до 1 октября 2026 года.

Ранее мы рассказывали о том, что в рамках программы "Невский проспект" капитально отремонтируют 13 фасадов и 16 кровель.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга