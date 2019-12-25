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В Александровском парке отреставрируют мост со шлюзом
Сегодня, 9:45
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В Александровском парке отреставрируют мост со шлюзом

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Шлюз возвели в 1897 году для пропуска воды из Крестового канала в Детский пруд.

В Александровском парке в Пушкине отреставрируют объект культурного наследия федерального значения "Мост со шлюзом". Ордер для обеспечения работ выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга. 

Отмечается, что шлюз возвели в 1897 году для пропуска воды из Крестового канала в Детский пруд. Благодаря нему появилась возможность переплывать на лодке из пруда в Крестовый канал. Этим пользовались дети последнего императора. 

Заказчик ремонта – ГМЗ "Царское Село", работы пройдут до 1 октября 2026 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что в рамках программы "Невский проспект" капитально отремонтируют 13 фасадов и 16 кровель. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: александровский парк, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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