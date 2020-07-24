В рамках программы "Невский проспект" капитально отремонтируют 13 фасадов и 16 кровель

В настоящее время работы на ряде объектов близятся к завершению.

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга сообщила, что в нынешнем году в рамках программы "Невский проспект" реализуются проекты по восстановлению внешнего вида исторических построек: запланировано проведение капитального ремонта на 13 фасадах и 16 крышах зданий.

В настоящее время работы на ряде объектов близятся к завершению. Рабочие занимаются заменой кровли и обновляют несущие деревянные конструкции крыши. Значительное внимание уделено теплоизоляционным работам, позволяющим предотвратить образование ледяных образований зимой.

Кроме того, предусмотрена очистка и воссоздание декоративных элементов фасадов, а также обновление конструкций карнизов. Наряду с этим осуществляется реставрация балконных ограждений, оконных рам и подъездных зон. Ранее были проведены масштабные обновления лифтового оборудования и модернизация инженерных коммуникаций.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 187 млн рублей выделили власти Петербурга на оборудование квартир для сирот.

Видео: Telegram / Центр. НОВОСТИ