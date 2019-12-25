Свыше 187 млн рублей выделили власти Петербурга на оборудование квартир для сирот

Список предоставляемых предметов первой необходимости включает 22 наименования бытовой техники и мебели.

С 2024 года в Петербурге введена новая социальная поддержка для детей-сирот, предусматривающая комплектацию квартир необходимыми бытовыми вещами, сообщает пресс-служба Жилищного комитета.

В прошлом году, как отмечено в релизе, оборудовано мебелью и техникой 252 квартиры, затратив на это 36,8 млн рублей. В бюджете на 2025 год заложено финансирование в размере 187,2 млн рублей для комплектации 1267 квартир.

Список предоставляемых предметов первой необходимости включает 22 наименования бытовой техники и мебели. Обратиться за поддержкой дети-сироты имеют право в течение первых шести месяцев после подписания договора социального найма.

Дети-сироты также пользуются дополнительными социальными гарантиями на период нахождения под опекой, включая компенсацию расходов на жилье и коммунальные платежи, а также ремонт квартир. В текущем году запланировано произвести капитальный ремонт 67 помещений, находящихся в пользовании воспитанников.

Ранее мы сообщили о том, что подготовка ко второму этапу строительства ШМСД началась в Петербурге.

Фото: Piter.TV