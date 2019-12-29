Подготовка ко второму этапу строительства ШМСД началась в Петербурге

Основные задачи предстоящих работ заключаются в перенаправлении инженерно-технических коммуникаций и освобождении строительных площадей.

В Петербурге началось активное проведение подготовительных мероприятий для запуска второго этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения, охватывающего отрезок от Витебского проспекта до Софийской улицы.

Первоначально рабочие займутся реконструкцией коммуникационных сетей, включая кабельную инфраструктуру, системы энергоснабжения и телекоммуникаций, водоснабжение и газопровод.

Генеральный директор акционерного общества "Западный скоростной диаметр" Дмитрий Губин разъяснил, что ведется подготовка стандартной проектной документации, необходимой для подбора исполнителя, который проведет подготовку строительной площадки. Основные задачи предстоящих работ заключаются в перенаправлении инженерно-технических коммуникаций и освобождении строительных площадей.

Специалистами также предусмотрено возведение трансформаторных подстанций и нового административного корпуса на территории железнодорожного узла Волковская станция.

Ранее мы сообщили о том, что ради строительства ШМСД в Петербурге изымут три склада.

Фото: Комитет по инвестициям Петербурга