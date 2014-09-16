Ради строительства ШМСД в Петербурге изымут три склада

В марте согласовали правки к проекту планировки второго этапа строительства дороги.

Под строительство Широтной магистрали скоростного движения в Петербурге планируют изъять три склада. Информация об этом появилась на сайте городского правительства 22 мая.

Так, необходимо изъятие склада "Модуль" на улице Латышских Стрелков, 31И, площадью 143 "квадрата", складского корпуса №2 на улице Латышских Стрелков, 31Л, площадь которого 2,3 тыс. "квадратов", а также склада на улице Латышских Стрелков, 31С (1,7 тыс. "квадратов").

Петербург в марте согласовал правки к проекту планировки второго этапа строительства ШМСД, его протяженность составит 7 километров. Планируется возвести на территории три развязки и разводной мост.

Ранее мы рассказывали о том, что на территории строительства ШМСД на Парковой улице нашли патроны времен Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии. Их вывезли на специализированный полигон и уничтожили.

Фото: Telegram / СПб Строительный