Город согласовал правки к проекту планировки второго этапа строительства ШМСД

Губернатор назвал данный этап "наиболее сложным" участком возведения магистрали.

Петербургские власти согласовали изменения в проект планировки территории второго участка строительства Широтной магистрали скоростного движения. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Строительство Широтной магистрали скоростного движения – один из мегапроектов, реализуемых городом по поручению Президента России. В конце прошлого года мы завершили первый этап – открыли движение по Витебской развязке. Время на проезд из Московского района во Фрунзенский снизилось в разы. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

По словам Беглова, второй этап строительства ШМСД является "наиболее сложным", а его протяженность составит почти 7 км. В планах – соорудить на этой территории три развязки и разводной мост.

По данным Смольного, для реализации второго этапа возведения магистрали городским властям требовалось внести в градостроительную документацию изменения, которые связаны с проектными решениями.

Ранее стало известно, что в Шушарах на Школьной улице появится поликлиника на 200 посещений в смену.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга