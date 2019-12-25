На Витебском проспекте синхронно строят опоры для эстакад Широтной магистрали

Этот участок является одним из самых сложных в проекте.

На Витебском проспекте стартовало одновременное возведение опор для эстакад второго этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Как сообщает пресс-служба Смольного, работы ведутся параллельно с двух сторон оживлённой магистрали и железнодорожных путей, чтобы максимально ускорить процесс. Пока на одной стороне бурят и бетонируют сваи, на другой уже заливают основания для будущих опор.

Этот участок является одним из самых сложных в проекте. Здесь появятся 16 путепроводов и эстакад, а также 7 съездов, объединённых в две крупные развязки. Магистраль обеспечит прямое подключение Московского и Фрунзенского районов к скоростному транспортному каркасу города, что кардинально изменит транспортную доступность юго-востока Петербурга.

В настоящее время в квартале между улицами Парковой, Заставской и Витебским проспектом активно идёт работа: уже готовы 92 сваи и полностью забетонированы четыре ростверка (железобетонные основания), а общий объём уложенного бетона достиг 4 тысяч кубометров. Всего для 21 опоры уже готов фундамент, который проходит статические испытания.

Перед монтажом пролётных строений каждая свая проходит проверку на прочность под нагрузкой до 435 тонн, имитирующей вес будущего строения. Две опоры уже успешно выдержали это испытание. Одновременно с этим на другом берегу железнодорожных путей, рядом со станцией "Воздухоплавательный парк", залиты первые 20 свай для нового участка.

Для сокращения сроков строительство ведётся в параллельном режиме: подготовка территории и возведение основных конструкций идут одновременно. В общей сложности на объекте задействованы более 300 специалистов и 50 единиц техники, включая 5 мощных буровых комплексов.

Ранее мы сообщили о том, что на строительстве моста в составе ШМСД залили первую буронабивную сваю.

Фото: Правительство Петербурга