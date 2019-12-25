Выдано разрешение на строительство третьего этапа ШМСД

Запланированы развязки на пересечении с Софийской улицей и Глухоозерским шоссе.

В Петербурге Госстройнадзор выдал разрешение на начало строительства третьего этапа Широтной магистрали скоростного движения. Документ позволяет приступить к сооружению участка от Софийской улицы до новой переправы через Неву рядом с существующим Финляндским железнодорожным мостом, рассказали в Смольном.

Протяженность ШМСД составит 2,2 километра по правому направлению и 1,2 километра – по левому. Запланированы развязки на пересечении с Софийской улицей и Глухоозерским шоссе.

Разрешение на строительство третьего этапа ШМСД – ключевой рубеж в создании скоростного каркаса Петербурга. Этот участок станет связующим звеном всей магистрали, обеспечив непрерывность трассы, сопряжение с последующими этапами и новым мостовым переходом через Неву. Антон Новиков, председатель совета директоров ООО "ШМСС"

Ранее на Piter.TV: в Рыбацком построят новую дорогу для разгрузки крупных магистралей.

Фото: пресс-служба Смольного