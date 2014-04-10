В Рыбацком построят новую дорогу для разгрузки крупных магистралей

В Невском районе одобрили строительство продолжения Славянской улицы. Новая дорога должна снизить нагрузку на Советский и Шлиссельбургский проспекты.

Власти Санкт-Петербурга согласовали проект строительства нового участка Славянской улицы в Невском районе. Продолжение магистрали позволит перераспределить транспортные потоки и уменьшить нагрузку на Советский и Шлиссельбургский проспекты, где регулярно возникают заторы.

Новый участок протяженностью 700 м пройдет от Гудиловской улицы до Рыбацкого моста. В зависимости от отрезка дороги здесь предусмотрят от 2 до 4 полос движения. Завершить строительство планируется к 2028 году.

Необходимость реализации проекта связана с активной жилой застройкой микрорайона Рыбацкое. С увеличением числа жителей растет и количество автомобилей, тогда как существующая дорожная сеть уже испытывает значительную нагрузку. В настоящее время в районе продолжается реконструкция Советского проспекта.

После ввода в эксплуатацию новая Славянская улица станет дублером Советского и Шлиссельбургского проспектов, а также поможет распределить транспортные потоки между этими магистралями и набережной Невы. Проект является частью программы комплексного развития транспортной инфраструктуры района и должен улучшить транспортную доступность для жителей Рыбацкого.

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Фото: Piter.TV