На территории строительства ШМСД нашли патроны времен Великой Отечественной

Патроны с соблюдением необходимых мер безопасности вывезли на специализированный полигон и уничтожили.

На территории строительства Широтной магистрали скоростного движения на Парковой улице нашли пять боеприпасов. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

На месте группа разминирования установила, что это осколочно-зажигательные патроны для авиационных пушек времен Великой Отечественной войны, калибром 23х115 миллиметров, в состоянии сильной коррозии. Их с соблюдением необходимых мер безопасности вывезли на специализированный полигон и уничтожили совместно с другими ранее обнаруженными боеприпасами, включая ручные гранаты и две 50-миллиметровые минометные мины.

Ранее мы рассказывали о том, что на территории предприятия на Совхозной нашли 81-миллиметровую мину.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти