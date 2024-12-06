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На территории строительства ШМСД нашли патроны времен Великой Отечественной

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Патроны с соблюдением необходимых мер безопасности вывезли на специализированный полигон и уничтожили.

На территории строительства Широтной магистрали скоростного движения на Парковой улице нашли пять боеприпасов. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

На месте группа разминирования установила, что это осколочно-зажигательные патроны для авиационных пушек времен Великой Отечественной войны, калибром 23х115 миллиметров, в состоянии сильной коррозии. Их с соблюдением необходимых мер безопасности вывезли на специализированный полигон и уничтожили совместно с другими ранее обнаруженными боеприпасами, включая ручные гранаты и две 50-миллиметровые минометные мины. 

Ранее мы рассказывали о том, что на территории предприятия на Совхозной нашли 81-миллиметровую мину.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: боеприпасы, парковая улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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