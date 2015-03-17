  1. Главная
Схрон оружия и боеприпасов обнаружен в гараже жителя Выборга
Сегодня, 12:30
Также у мужчины нашли амфетамин.

В гараже жителя Выборга полиция обнаружила большой схрон оружия и боеприпасов. Также у мужчины нашли амфетамин массой 4,51 грамма, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Гараж 40-летнего местного жителя находится в кооперативе на Приморском шоссе. Часть оружия пригодна для стрельбы, остальные предметы и вещества будут исследованы в ходе экспертиз.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

Ранее на Piter.TV: петербургская полиция раскрыла схему незаконного сбыта веществ под прикрытием аптек. 

Фото: Piter.TV 

