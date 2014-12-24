Петербургская полиция раскрыла схему незаконного сбыта веществ под прикрытием аптек

Возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ ("незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта").

В результате совместной операции сотрудников отдела по борьбе с наркотиками и следователей Главного следственного управления ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти пресечена деятельность сети нелегальной продажи сильнодействующих медикаментов, включая "прегабалин" ("лирика") и трамадол. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Первоначально оперативники вышли на 33-летнего жителя Мурино, организовавшего онлайн-магазин для продажи препаратов с доставкой по почте. Прибыль от этой деятельности он вкладывал в аптечный пункт в Москве, где также занимался незаконной торговлей. Задержание подозреваемого было проведено петербургскими оперативниками при поддержке коллег из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ ("незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта").

В ходе дальнейшего расследования петербургские полицейские вышли на поставщика лекарственных средств, которым оказался владелец аптеки из Ростова-на-Дону. Используя лицензию на закупку и розничную продажу сильнодействующих веществ, он законно приобретал их у производителей, а затем организовывал незаконный сбыт через аптеку и посредством почтовых отправлений. Задержанный житель Мурино являлся одним из его крупных оптовых покупателей.

Для маскировки преступной деятельности ростовчанин прибегал к использованию фальшивых рецептов, создавая иллюзию законной продажи лекарств. Он был задержан и доставлен в Петербург для проведения следственных действий. Следствие по уголовному делу продолжается.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти